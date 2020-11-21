Elini ahşap kesim makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu - Son Dakika

Elini ahşap kesim makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu
21.11.2020 10:15
BURSA'nın İnegöl ilçesinde elektrikli ahşap kesme makinesine elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde elektrikli ahşap kesme makinesine elini kaptıran işçinin 4 parmağı koptu. Parmaklar, parçalandığı için yerine dikilemedi.
Olay, İnegöl ilçesi Ağaç İşleri Mobilya Sanayi 23. Sokak üzerinde bulunan ahşap işleme imalathanesinde meydana geldi. Murat Tekkesen (22) sol elini elektrikli ahşap kesme makinesine kaptırdı. 4 parmağı kopan Tekkesen, arkadaşları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Özel bir otomobille hastaneye yetiştirilen parmaklar, parçalandığı için dikilemedi.Murat Tekkesen, tedaviye alındı.
Son Dakika Bu da depo görünümlü meyhane! Denetime çıkan kaymakama yakalandılar 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti Brezilya'da bir siyahinin dövülerek öldürülmesi ülkede şiddet eylemlerine yol açtı İstifa eden Ermeni generalden "Dağlık Karabağ çatışmalarında İskender füzesi kullanıldı" itirafı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı