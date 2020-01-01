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Elini çeken kadına tepki gösteren Papa özür diledi: Sabrımı kaybettim
6 saat önce
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda Hz. İsa'nın doğum sahnesini ziyaret ettiği sırada elini sıkmak isteyen bir kadına tepki gösterdiği için özür diledi
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda Hz. İsa'nın doğum sahnesini ziyaret ettiği sırada elini sıkmak isteyen bir kadına tepki gösterdiği için özür diledi.
Yılın ilk günü Apostolik Saray penceresinden konuşan Papa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Pek çok kez sabrımızı kaybediyoruz. Bu benim de başıma geliyor. Kötü örnek olduğum için özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:52
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