Elini çeken kadına tepki gösteren Papa özür diledi: Sabrımı kaybettim - Son Dakika
Son Dakika Dünya Elini çeken kadına tepki gösteren Papa özür diledi: Sabrımı kaybettim - Son Dakika Dünya

Elini çeken kadına tepki gösteren Papa özür diledi: Sabrımı kaybettim

6 saat önce

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda Hz. İsa'nın doğum sahnesini ziyaret ettiği sırada elini sıkmak isteyen bir kadına tepki gösterdiği için özür diledi

Elini çeken kadına tepki gösteren Papa özür diledi: Sabrımı kaybettim, System.String[]

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda Hz. İsa'nın doğum sahnesini ziyaret ettiği sırada elini sıkmak isteyen bir kadına tepki gösterdiği için özür diledi.


Yılın ilk günü Apostolik Saray penceresinden konuşan Papa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Pek çok kez sabrımızı kaybediyoruz. Bu benim de başıma geliyor. Kötü örnek olduğum için özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:52 
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