Son Dakika Haberleri: Elini kesim makinesine kaptıran işçi yaralandı
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Elini kesim makinesine kaptıran işçi yaralandı

2 saat önce

İnegöl ilçesinde bir fabrikada elini makineye kaptıran işçi yaralandı.

Elini kesim makinesine kaptıran işçi yaralandı, System.String[]

İnegöl ilçesinde bir fabrikada elini makineye kaptıran işçi yaralandı.

Mahmudiye Mahallesi Mobilya Sanayi 1. Sokak'ta çalışan Halid A, kesim makinesinde çalışırken elini makineye kaptırdı.

Yaralanan işçi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kopan iki parmağının yerine dikilmesi için çalışma başlatılan işçinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Mahmudiye, İnegöl, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:02 Kaynak: AA
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