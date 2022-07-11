Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Başdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda T.Ö. (4), ailesinin kıyma çektiği sırada elini makineye soktu. Yaralanan talihsiz çocuk, kıyma makinesi ile beraber Ürgüp İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. T.Ö.'nün sıkışan eli burada Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, çocuk da tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Nevşehir, Hisarcık, Başdere, Ürgüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elini kıyma çekme makinesine kaptıran 4 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

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