Son Dakika Haberleri: Elini kıyma makinesine kaptıran çocuğa müdahale
Son Dakika 3. Sayfa Elini kıyma makinesine kaptıran çocuğa müdahale

Elini kıyma makinesine kaptıran çocuğa müdahale

6 saat önce

Elini kıyma makinesine kaptıran çocuğa müdahale Şanlıurfa'da bir çocuk elini kıyma makinesine kaptırdıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da elini et kıyma makinesine kaptıran çocuk, yapılan müdahalelerle kurtarıldı.

Elini kıyma makinesine kaptıran çocuğa müdahale

Şanlıurfa'da bir çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da elini et kıyma makinesine kaptıran çocuk, yapılan müdahalelerle kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki İbrahim Halil B. evde oynadığı sırada elini et kıyma makinesine kaptırdı. Durumu fark eden aile, çocuğu özel aracıyla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalelerle çocuğun eli kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Elini kıyma makinesine kaptıran çocuğa müdahale

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:24 Kaynak: İHA
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