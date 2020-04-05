Elini kıyma makinesine kaptırdı - Son Dakika

Elini kıyma makinesine kaptırdı
6 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kasap, elini kıyma makinesine kaptırdı.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kasap, elini kıyma makinesine kaptırdı.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Andıl Caddesindeki kasap dükkanında meydana gelen olayda, Özkan Temel (22) kıyma çekerken kıyma makinesine sol elini kaptırdı. Ağır yaralanan temel olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Temel, tedavi altına alındı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:09 Kaynak: İHA
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