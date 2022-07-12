Olay, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kasapta meydana geldi. Kasap sahibi akrabasını yardım için giden M.U.(14), kıyma makinesine sağ elini kaptırdı. İş yeri çalışanları tarafından durdurulan makineden kurtarılan gencin, sağ eli parçalandı. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan gencin, elindeki 4 parmağın koptuğu tespit edildi. Genç, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi sevk edildi.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elini kıyma makinesine kaptırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.