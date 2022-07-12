Elini kıyma makinesine kaptırdı - Son Dakika
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Elini kıyma makinesine kaptırdı

12.07.2022 21:07
Elini kıyma makinesine kaptırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kasapta kıyma makinesine elini kaptıran 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kasapta kıyma makinesine elini kaptıran 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kasapta meydana geldi. Kasap sahibi akrabasını yardım için giden M.U.(14), kıyma makinesine sağ elini kaptırdı. İş yeri çalışanları tarafından durdurulan makineden kurtarılan gencin, sağ eli parçalandı. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin, elindeki 4 parmağın koptuğu tespit edildi. Genç, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elini kıyma makinesine kaptırdı - Son Dakika

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