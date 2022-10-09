Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs elini kolunu sallayarak gelerek kaldırım üzerinde reklam amaçlı duran nevresim takımı çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elini kolunu sallayarak geldi, nevresim takımını böyle götürdü - Son Dakika

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