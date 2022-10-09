Elini kolunu sallayarak geldi, nevresim takımını böyle götürdü
BURSA - Bursa'da bir kişi kaldırım üzerinde reklam amaçlı duran nevresim takımı çalarak kayıplara karıştı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs elini kolunu sallayarak gelerek kaldırım üzerinde reklam amaçlı duran nevresim takımı çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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