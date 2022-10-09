Elini kolunu sallayarak geldi, nevresim takımını böyle götürdü - Son Dakika
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Elini kolunu sallayarak geldi, nevresim takımını böyle götürdü

09.10.2022 10:41

Elini kolunu sallayarak geldi, nevresim takımını böyle götürdü Bursa'da bir kişi kaldırım üzerinde reklam amaçlı duran nevresim takımı çalarak kayıplara karıştı.

Elini kolunu sallayarak geldi, nevresim takımını böyle götürdü

BURSA - Bursa'da bir kişi kaldırım üzerinde reklam amaçlı duran nevresim takımı çalarak kayıplara karıştı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs elini kolunu sallayarak gelerek kaldırım üzerinde reklam amaçlı duran nevresim takımı çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elini kolunu sallayarak geldi, nevresim takımını böyle götürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elini kolunu sallayarak geldi, nevresim takımını böyle götürdü - Son Dakika
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