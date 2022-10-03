Elini kolunu sallayarak girdi, elektrikli bisikleti böyle çaldı - Son Dakika
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Elini kolunu sallayarak girdi, elektrikli bisikleti böyle çaldı

03.10.2022 15:59

Elini kolunu sallayarak girdi, elektrikli bisikleti böyle çaldı Eskişehir'de bir apartmana girerek elektrikli bisiklet çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Elini kolunu sallayarak girdi, elektrikli bisikleti böyle çaldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir apartmana girerek elektrikli bisiklet çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, gece 03.00 sıralarında Zafer Mahallesi Bozkırlar Sokak'ta bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde apartmana giren ve yüzünü montunun şapkasıyla gizlemeye çalışan şüpheli şahıs, giriş katta park halinde bulunan elektrikli bisikleti çaldı. Şüpheli, çaldığı elektrikli bisikleti iterek apartmandan çıkarttı ve kayıplara karıştı.

Hırsızlık anının saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı olayla ilgili şikayet üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elini kolunu sallayarak girdi, elektrikli bisikleti böyle çaldı - Son Dakika

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