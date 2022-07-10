Böyle rahatı görülmedi... Elini kolunu sallayarak girdi, uyuyan adamın telefonunu ve ayakkabılarını çaldı

Mersin'de evinin önündeki balkonda uyuyan adamın dalgınlığından faydalanan 1 kişi, kapının önündeki ayakkabıları ve cep telefonunu çalarak, kayıplara karıştı

Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, polis şahsı yakalamak için çalışma başlattı

MERSİN - Mersin'de evinin önündeki balkonda uyuyan adamın dalgınlığından faydalanan 1 kişi, kapının önündeki ayakkabıları ve cep telefonunu çalarak, kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, polis şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Çağdaşkent Mahallesinde meydana geldi. Gündüz saatlerinde bir evi gözüne kestiren kimliği belirsiz hırsız, dış kapısı açık olan eve girdi. Bu sırada kapının önünde uyuyan ev sahibi M.Y.'ye aldırış etmeden önce ayakkabıları, daha sonra ise telefonu çalan şahıs, koşar adımlarla evden çıktı. Uyandığında telefonunun ve ayakkabıların olmadığını fark eden M.Y., durumu polise bildirerek, şikayet oldu.

Polis, hırsızlık şüphelisi yakalamak için çalışma başlattı. M.Y., hırsızın telefonunu getirmesi durumunda şikayetçi olmayacağını, bir an önce telefonunu kendisine getirmesini istedi.

Rahat tavırlarıyla pes dedirtti

Öte yandan şahsın eve girişi ve hırsızlık yapma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Rahat bir şekilde eve giren şüpheli, önce ayakkabıları çalmak için hamle yapıyor. Daha sonra M.Y.'nin uykuda olduğunu fark eden şahıs, yavaşça yukarı çıkarak, masanın üzerinde bulunan cep telefonunu alıyor. Ardından uyuyan adamın çantasını karıştıran, kısa bir süreliğine evin içine de giren şahıs, bir ses duyması üzerine bölgeden koşarak uzaklaşıyor.