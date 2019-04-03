Son Dakika Haberleri: Elini Kolunu Sallayarak Motosikleti Çaldı

Elini Kolunu Sallayarak Motosikleti Çaldı

10 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elini Kolunu Sallayarak Motosikleti Çaldı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın rahat tavırları ise görüntüleri izleyen sahibine, "Bu kadarı da olmaz, pes doğrusu" dedirtti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Hacıevhat Mahallesi Eski Keşan Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, sahibinin park halinde bıraktığı motosiklet, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından rahat tavırlar içerisinde yürütülerek, gündüz saatlerinde çalındığı gözleniyor. Akşam saatlerinde motosikletinin çalındığını fark eden Fatih Geniş ise polise gidip şikayetçi oldu.

Çalınma anına ilişkin görüntüleri izleyen sahibi Fatih Geniş ise, hırsızın rahat tavırlarını hayretle karşıladığını söyledi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:18 Kaynak: İHA

Fatih, Keşan, Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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