Son Dakika Haberleri: Elini makineye kaptıran işçi yaralandı
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Elini makineye kaptıran işçi yaralandı

17 dakika önce

Bursa'nın İnegöl İlçesine bir fabrikada elini makineye sıkıştıran işçi yaralandı.

Elini makineye kaptıran işçi yaralandı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl İlçesine bir fabrikada elini makineye sıkıştıran işçi yaralandı.


Alınan bilgiler göre, ağaç işleri sanayinde faaliyet gösteren bir fabrikada 29 yaşındaki Erol K. isimli işçi, çalıştığı sırada bir anda sol elini makine kaptırdı. Acılar içerisinde kalan işçinin yardımına arkadaşları yetişti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından Bursa'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:18 Kaynak: İHA
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