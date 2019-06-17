Son Dakika Haberleri: Elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu
Son Dakika Güncel Haber

Elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu

10 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya sanayi sitesindeki atölyede, elini frezeye kaptıran işçi Mesut Kama'nın (45) 2 parmağı koptu.

Elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya sanayi sitesindeki atölyede, elini frezeye kaptıran işçi Mesut Kama'nın (45) 2 parmağı koptu.
Olay, İnegöl'de bulunan mobilya sanayi sitesindeki atölyede meydana geldi. İşçi Mesut Kama, sol elini ahşap keserken, deliğin ağzını genişletmede kullanılan frezeye kaptırdı. Mesai arkadaşları, Kama için sağlık ekibi çağırdı. İhbarla atölyeye gelen sağlık görevlileri, 2 parmağının koptuğu belirlenen Kama'yı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mesut Kama, ilk müdahalenin ardından ameliyat edilmek üzere Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:19 Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, İşçi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hobi olarak kadehlere karikatür çizmeye başladı, şimdi taleplere yetişemiyor Hayvansever öğretmen kanser hastası köpeğini sağlığına kavuşturdu Bursa'da satırlı dehşet! Ortalık kan gölüne döndü Son dakika! VakıfBank, Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisini kullanıma sundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 18:29:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağı koptu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]