Elini makineye kaptıran işçinin parmakları koptu
35 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında elini freze makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:33 Kaynak: AA
'nın İnegöl
ilçesindeki bir mobilya fabrikasında elini freze makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu.
İnegöl Ağaçişleri Sanayi Sultan Sokak'ta bir mobilya üretim fabrikasında çalışan Mesut K, sol elini freze makinesine kaptırdı.
Mesut K, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan Mesut K'nin sol elindeki parmakların tamamının koptuğu, yerine dikilemeyecek kadar zarar gördüğü öğrenildi.
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