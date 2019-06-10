Elini makineye kaptırdı parmakları koptu
2 saat önce
Bursa'da elini makineye kaptıran genç işçinin parmakları koptu.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:37 Kaynak: İHA
'da elini makineye kaptıran genç işçinin parmakları koptu.
Alınan bilgilere göre, İnegöl
ilçesi Yeniceköy Mahallesi
'nde bulunan bir fabrikada çalışan Tacettin İ. (26) makinede çalıştığı sırada biranda elini kaptırdı. İşçinin iki parmağı koptu. Durumu gören mesai arkadaşları işçinin yardımına koştu. Tacettin İ. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tacettin İ. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - BURSA
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