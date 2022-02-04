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Elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini dövdü, daha sonra kendisine "ağabey'" demeyen yengesini 37 yerinden bıçakladı - Son Dakika

Elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini dövdü, daha sonra kendisine "ağabey'" demeyen yengesini 37 yerinden bıçakladı

04.02.2022 14:23

Hatay'da elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini döven Recep İlgar, sesler üzerine gelen yengesi Mehtap İlgar'ı da "ağabey" demediği gerekçesiyle biri sol gözünden, 37 yerinden bıçaklayıp boğazını kesmeye yeltendi. Olay sonrası gözaltına alınan Recep İlgar tutuklanırken, Mehtap İlgar yaşam savaşını kazandı ancak sol gözünü kaybetti.

26 Ocak'ta Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi Ziyapaşa Sokak'ta bir okulda sözleşmeli olarak fizik öğretmenliği yapan Mehtap İlgar, çocukları 5 yaşındaki Eylül ile 2,5 yaşındaki Asya'yı alt katta oturan kayınpederinin evine gönderdi. Ailesiyle birlikte yaşayan Recep İlgar, yeğenlerinden elini öpmesini istedi.

ELİNİ ÖPMEYİNCE DÖVDÜ

Ancak Asya, amcasının elini öpmedi. Bunun üzerine Recep İlgar, Asya'nın elindeki oyuncağı pencereden atıp, onu dövdü. Asya'nın ağladığını duyan Mehtap İlgar, alt kata indi. Recep İlgar, bu kez de kendisine ağabey demediği gerekçesiyle Mehtap İlgar'a çocukların gözü önünde yumruklarla saldırdı.

2 BIÇAKLA SALDIRDI

Evin mutfağından 2 bıçak alan Recep İlgar, Mehtap İlgar'ın boğazını kesmeye çalıştı. Mehtap İlgar, çığlıklar atıp yardım istedi. Bu sırada yan odada bulunan kayınvalidesi Aysel İlgar, gelinini kurtarmaya çalıştı. Recep İlgar, bıçağı Mehtap İlgar'ın sol gözüne saplayıp, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aysel İlgar, pencereye çıkıp sokaktaki komşularından yardım istedi.

TUTUKLANDI

Mehtap İlgar kanlar içinde yere yığılırken, kayınbiraderi ise lavaboda ellerini yıkadıktan sonra evden çıkıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Mehtap İlgar, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Recep İlgar ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SOL GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Bir hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gören Mehtap İlgar, yaşam savaşını kazandı, ancak sol gözü görme yetisini kaybetti. Hayati riski atlatan Mehtap İlgar, hala olayın şokunu atlamadığını belirterek, bir gözünü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. İlgar, eşinin ve ailesinin desteğiyle bugünleri atlatmaya çalışacaklarını, tedavisi bittikten sonra olaya şahit olan çocuklarıyla birlikte psikolojik destek alacaklarını ifade etti. İlgar, kayınbiraderinden şikayetçi olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirtirken, kocası İrfan İlgar da eşinin yanında olduğunu dile getirdi.

"GELİNİM MELEK GİBİ BİR KIZ"

Aysel İlgar (65) da gelinini yerde görünce kendini kaybettiğini, sokağa çıkıp yardım istediğini anlatarak, "Ağlama ve bağrışma sesleri üzerine odaya geldim ve gelinimi kanlar içinde gördüm. O anda kendimi kaybettim. Oğluma gücümün yetmemesi üzerine hemen komşulardan yardım istedim. Gelinim suçsuz, o melek gibi bir kız. Cani oğlumun en ağır şekilde cezalandırılmasını ve idam edilmesini istiyorum" dedi.

"BÖYLE EVLAT OLMAZ OLSUN"

Aysel İlgar, gelinin olay sırasında üzerinde olan kanlı kıyafetlerini de gösterdi. Baba Hüseyin İlgar da oğluna tepki gösterirken, "Böyle evlat olmaz olsun" dedi. Olaya şahit olan Eylül İlgar ise, "Kardeşim Asya, Recep amcamın elini öpmedi diye amcam annemi bıçakladı" diye konuştu.

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Hisarcık, Kırıkhan, Eylül, Asya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini dövdü, daha sonra kendisine 'ağabey'' demeyen yengesini 37 yerinden bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini dövdü, daha sonra kendisine "ağabey'" demeyen yengesini 37 yerinden bıçakladı - Son Dakika
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