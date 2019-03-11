Elini Oyuncak Makinesine Sıkıştırdı
39 dakika önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oyuncak makinesinden kazandığı oyuncağını almak isteyen küçük kızın eli makineye sıkıştı.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde oyuncak makinesinden kazandığı oyuncağını almak isteyen küçük kızın eli makineye sıkıştı.
Edilen bilgiye göre, ismi belirlenemeyen bir kız çocuğu, Atatürk
İlkokulu karşısındaki bir oyuncak makinesine para attı. Makineden kazandığı oyuncağı almak isteyen küçük kız, elini makinenin oyuncak çıkan bölmesine sıkıştırdı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, küçük kızın elini sıkıştığı yerden kısa sürede kurtardı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:07 Kaynak: İHA
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