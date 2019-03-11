Son Dakika Haberleri: Elini Oyuncak Makinesine Sıkıştırdı

Elini Oyuncak Makinesine Sıkıştırdı

39 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oyuncak makinesinden kazandığı oyuncağını almak isteyen küçük kızın eli makineye sıkıştı.

Elini Oyuncak Makinesine Sıkıştırdı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oyuncak makinesinden kazandığı oyuncağını almak isteyen küçük kızın eli makineye sıkıştı.

Edilen bilgiye göre, ismi belirlenemeyen bir kız çocuğu, Atatürk İlkokulu karşısındaki bir oyuncak makinesine para attı. Makineden kazandığı oyuncağı almak isteyen küçük kız, elini makinenin oyuncak çıkan bölmesine sıkıştırdı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, küçük kızın elini sıkıştığı yerden kısa sürede kurtardı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:07 Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa
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