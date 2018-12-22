Son Dakika Haberleri: Elini Pres Makinesine Kaptıran İşçinin Parmakları Koptu

Elini Pres Makinesine Kaptıran İşçinin Parmakları Koptu

5 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, fabrikada elini pres makinesine kaptıran işçi Servet Aksoy'un (39), 2 parmağı koptu, 2 parmağı da büyük oranda zedelendi.

Elini Pres Makinesine Kaptıran İşçinin Parmakları Koptu, System.String[]
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, fabrikada elini pres makinesine kaptıran işçi Servet Aksoy'un (39), 2 parmağı koptu, 2 parmağı da büyük oranda zedelendi.

İskenderun ilçesinde bir filtre fabrikasında çalışan Servet Aksoy, elini pres makinesine kaptırdı. Aksoy'un yardımına önce arkadaşları koştu. Aksoy'un parmaklarının sıkıştığı bölüm, pres makinesinden çıkarıldı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Aksoy'un parmaklarının arasında kaldığı makine parçası, önce itfaiye ekipleri tarafından spiralle kesildi. Ardından bükülerek, çıkarıldı. Ancak, Aksoy'un işaret ve orta parmağının koptuğu, yüzük ve serçe parmağının büyük oranda zedelendiği görüldü. İşçi, tedavi altına alındı.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:33 Kaynak: DHA

İskenderun, İşçi, Hatay, Güncel
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