Elini Satırla Kesen Kişinin Yardımına Ekipler Yetişti

Bitlis
'in Hizan
ilçesinde yolu kardan kapanan köyde elini satırla kesen Zehat Erdoğan, ekiplerin yoğun çalışmasıyla hastaneye götürüldü.
İlçeye 30 kilometre mesafedeki Çayır köyünde yaşayan 55 yaşındaki Erdoğan, ev işleriyle uğraşırken satırla elini kesti.
Erdoğan, köyün yolu kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyince, yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesiyle yolu açarak köye ulaştı.
Köyden belli bir noktaya kadar iş makinesiyle taşınan Erdoğan, daha sonra ambulansla Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hizan İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Osman Gönder, yaptığı açıklamada, yolu kardan kapanan köye güçlükle ulaşarak Erdoğan'ı hastaneye ulaştırdıklarını söyledi.
Erdoğan'ın yakınları da ekiplere teşekkür etti.