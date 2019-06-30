Son Dakika Haberleri: Elini tarım makinasına kaptırdı
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Elini tarım makinasına kaptırdı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elini patos makinasına kaptıran kişi yaralandı.

Elini tarım makinasına kaptırdı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elini patos makinasına kaptıran kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Dinçer, ilçeye bağlı Sarıca köyündeki tarlasında çalıştığı sırada elini patos makinesine kaptırdı.
Sağ elinden yaralanan Dinçer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:30 Kaynak: AA
Mustafa Dinçer, Adıyaman, Kahta, Güncel
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