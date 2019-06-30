Elini tarım makinasına kaptırdı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elini patos makinasına kaptıran kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:30 Kaynak: AA
'ın Kahta
ilçesinde elini patos makinasına kaptıran kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Dinçer
, ilçeye bağlı Sarıca köyündeki tarlasında çalıştığı sırada elini patos makinesine kaptırdı.
Sağ elinden yaralanan Dinçer, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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