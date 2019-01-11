Son Dakika Haberleri: Elini Temizleme Makinesine Kaptıran İşçi Yaralandı

Elini Temizleme Makinesine Kaptıran İşçi Yaralandı

7 dakika önce

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada, elini temizleme makinesine sıkıştıran işçi yaralandı.

Elini Temizleme Makinesine Kaptıran İşçi Yaralandı, System.String[]
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada, elini temizleme makinesine sıkıştıran işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan Fetullah Sağlam (42), kumaş temizleme makinesinin silindirine elini sıkıştırdı.

Diğer işçilerin fark etmesiyle makine durdurularak, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından Sağlam'ın elini sıkıştığı makineden çıkardı. Parmaklarının koptuğu öğrenilen işçi ameliyat için özel bir hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Çerkezköy, Organize Sanayi Bölgesi, İşçi, Güncel
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