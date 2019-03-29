Son Dakika Haberleri: Elini Uzat Yemen Ölüyor"

Elini Uzat Yemen Ölüyor"

51 dakika önce

Sadakataşı Derneği, "Elini Uzat Yemen Ölüyor" çağrısıyla başlattığı acil yardım çalışmaları kapsamında bölge halkına hijyen paketi, tekerlekli sandalye ve ilaç dağıtımı yaptı.

Elini Uzat Yemen Ölüyor
Sadakataşı Derneği, "Elini Uzat Yemen Ölüyor" çağrısıyla başlattığı acil yardım çalışmaları kapsamında bölge halkına hijyen paketi, tekerlekli sandalye ve ilaç dağıtımı yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, iç savaşın sürdüğü, ilaç ve hijyen malzemelerinin temin edilmesinde zorluk yaşanan Yemen'deki acil yardım çalışmalarının devamında binlerce kişiye yardım ulaştırıldı.

Derneğin acil yardım ekibi, Marib'de bulunan hastaneleri ziyaret ederek 800 kişiye ilaç, 130 engelliye tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdi. Yardım çalışmalarının devamında Sana'da, Aden ve Al Mahwit bölgelerinde yaşayan bin 200 aileye hijyen paketi ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin genel başkanı Kemal Özdal, ülkede altyapı hizmetleri ve sağlık sisteminin çökmüş vaziyette olduğunu, bu durumun salgın hastalıklara ve ölümlerin artmasına sebep olduğunu belirtti.

Özdal, mülteci kamplarında yaşayan insanların su ve gıda dahi bulamadıklarına dikkati çekerek, "Muhtaç durumda olan kardeşlerimize tekerlekli sandalye, tıbbi malzeme ve hijyen paketi ulaştırdık. Bölgeye yardım çalışmaları devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Yardım çağrısına destek olabilmek için "YEMEN" yazılarak, "2989'a kısa mesaj atılabiliyor. Ayrıca, "www.sadakatasi.org.tr" adresinden banka hesap numaralarına erişilebiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:17 Kaynak: AA

Marib, Yemen, Güncel
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