Elinin hamuruyla ekmeğini "taş fırın"dan çıkarıyor

EMRE ŞAHİNOL - Samsun'un Bafra ilçesinde ev hanımı 43 yaşındaki Hatice Demirkaya, yaptığı ekmekler çok beğenilince bahçesine inşa ettirdiği taş fırınla ekmek üretiyor.İlçede "Ekmekçi Abla" olarak anılan 3 çocuk annesi Demirkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekmek yapmayı çok sevdiğini belirterek, ailesine ev yapımı ekmek yedirmek için kolları sıvadığını söyledi.Komşularının yaptığı ekmeği tattıklarında çok beğendiklerini ifade eden Demirkaya, bir komşusuna ekmek verdiğinde kendisine para verdiğini, bu duruma üzüldüğünü ve kabul etmediğini anlattı.Aile ekonomisine katkı sunmak için denediği işlerde başarısız olduğunu, hayatını sorguladığını dile getiren Demirkaya, komşusunun, ekmek yaparak para kazanabileceği yönünde kendisini yönlendirdiğini belirterek, "Ben bu hayatta neyi başardım' diye hayatımı sorguladığım bir dönem yaptığım ekmekler beğenilince eşime bahçeye taş fırın yaptırarak ekmek üretmeye başladım. Şimdi para kazanıyorum, aileme destek oluyorum. Ayaklarımın üzerinde durduğum için mutluyum." diye konuştu.Demirkaya, günde yaklaşık 50 ekmek ürettiğini ve tanesini 5 liradan sattığını, yaptığı ekmekleri, müşterilerin eve gelerek satın aldığını aktardı.Kitap çalışmalarıDemirkaya, okumayı, meslek sahibi olmayı çok istediğini ancak ailesinin kendisini okutmadığını belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:"Yıllardır okuma hayalim vardı. İlkokulu bitirdikten sonra 'kızlar okumaz' denilerek eve kapatıldık. 30 yaşında 'ben kimim, ben neyim' demeye başladım. 'Ne yaptım bu dünyada, ne başardım' demeye başladım. 35 yaşında ortaokula başladım. Ondan sonra liseyi bitirdim. Şu anda üniversiteye hazırlanıyorum. İnşallah kazanacağım. Bir de naçizane kitap yazmaya çalışıyorum. Becerebilirsem inşallah benim gibi kadınların hayatını anlatmak istiyorum. Edebiyatı, sosyolojiyi çok seviyorum. İnsanla ilgili her şeyi çok seviyorum. İnşallah başarırım. Hayatım boyunca yaptığım her işe inandım ama başarısız oldum ama başarılı ama hep inandım."