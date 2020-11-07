Elinin hamuruyla istihdam sağlıyor - Son Dakika

Elinin hamuruyla istihdam sağlıyor

07.11.2020 00:57
Elinin hamuruyla istihdam sağlıyor, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi kadın, elinin hamuruyla fabrika kurarak ailesinin yanı sıra 6 kişiye iş imkanı sağladı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi kadın, elinin hamuruyla fabrika kurarak ailesinin yanı sıra 6 kişiye iş imkanı sağladı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi 40 yaşındaki Gamze Ergin, gündelik işlere giderek ailesinin geçimini sağlayan eşine destek olmak için evinde köy usulü sac üzerinde yufka ekmek yapmaya başladı. Çevredeki vatandaşların getirdiği unu hamur yapıp sacda ekmeğe dönüştüren Ergin, talep artınca işini geliştirmeye karar verdi. Eşi ve kardeşlerinin de desteğini alan Gamze Ergin, biriktirdiği para ile yaklaşık bir ay önce kendine hamur yoğurma makinesi, ekmek açma makinesi ve pişirme makinesi aldı. Bu makineleri tuttuğu bir iş yerine koyan Ergin, evde yatığı işine burada devam etmeye çalıştı. Kısa sürede yoğun bir taleple karşılaşan Ergin, 6 da işçi alarak onlara ekmek kapısı açmış oldu. İlkokul mezunu olan ve başarısı çevresi tarafından takdir edilen Ergin, ileride işini daha da büyütmeyi planlıyor.

Eşi ve kardeşleri destek oldu

Eşi ve kardeşlerinin desteği ile bu işi kurduğunu söyleyen Gamze Ergin, "Eskiden ben bu işi evimde yapıyordum ve çok zorluk çekiyordum. Allah razı olsun eşim ve kardeşlerim bana destek oldu, bu işi kurdum. Kendi tesisimizi, kendi işimizi kurduk. Arkadaşlarımız, vatandaşlarımız bu işten memnunlar. İnşallah bütün halkımız da memnun kalır" dedi.

Evde gün boyu sürüyordu, fabrikada 10 dakikada hazır

Evdeki sacda ekmek yapmanın zorluklarını anlatan müşterilerden Selahattin Geçgil, "Ekmek fabrikasının açılması biz Ceylanpınar halkı için gerçekten çok güzel oldu. Biz ede ekmek yaparken çok sıkıntılar çekiyorduk. Ateşi yak, sacı hazırla, çocuklar ufak, yani her şekilde sıkıntı oluyordu. Az önce unumu getirdim, buraya bıraktım, 10 dakika içerisinde ekmeğimi alıp gittim. Evde ateşini, odununu, sacını hazırlaması yok. Bir de bu kış, yağışlı havalarda çok iyi oldu. Bizim için çok faydalı oldu" dedi.

En çok kadınlar memnun

Evde ekmek yapma derdi sona eren kadınlardan Aynur Yıldız, "Bize çok güzel bir imkan sağladı. Ceylanpınar için en güzel hediye bu oldu. Evde hamur yoğurmak, o ateşin önünde oturmak, Ceylanpınar'ın sıcağı başlı başına bir sorun. Bu zorlukların hepsinden geçiyoruz. Sadece unumuzu alıp geleceğiz, burada el değmeden, tertemiz bir şekilde yufka ekmeğimizi alıp gideceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elinin hamuruyla istihdam sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


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