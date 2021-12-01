Sivas'ta, 'Elinize Değil Yüreğinize Dokunuyoruz' projesi kapsamında Sivas Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında ilimizdeki 4-18 yaş aralığında tespit edilen Tip 1 Diyabetli 157 evladımıza sensörlü glikoz ölçüm cihazı verilmesine ilişkin protokol imzalandı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzman Doktoru Esma Kılıç'ın proje sunumunu yaptığı programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Tip 1 Diyabetli çocuklar, günde 4-5 kez bazen daha fazla insülin uygulamak zorundalar. Bu çocuklar, her gün 8-15 kez parmağını delmek zorunda ki insülinini ayarlasın, diyetini planlasın. Glikoz sensörleri ise cilt üzerine yapıştırılarak günde 288 ölçüm yapıyor. Diyabette özellikle çocuklarda en önemli sorun; çok hızlı bir şekilde kan şekerinin düşmesi ve yükselmesi. Bu nedenle diyabetli çocuk aileleri, çocuklarının başında nöbet tutuyorlar. Geliştirilen glikoz sensörleri tüm bu sorunları ortadan kaldırarak, çocukta şeker düşünce aileyi uyarabiliyor. " dedi.

-Beni En Çok Mutlu Eden Proje

Yapılan protokolün önemine değinen Vali Salih Ayhan, "İnanın bugün protokolünü imzalayacağımız proje kadar beni mutlu eden bir proje olmamıştı. Biz her projemizde insana dokunmaya çalışıyoruz ama bugün ki projemiz doğrudan evlatlarımıza dokunan özel bir proje. 'Elinize Değil Yüreğinize Dokunuyoruz' projesi ile 4-18 yaş aralığında tespit ettiğimiz 157 Tip 1 diyabetli evladımıza sensörlü glikoz ölçüm cihazı vereceğiz" diye konuştu.

-Bizim Anlayışımız İnsanı Merkeze Alan Anlayıştır

Türkiye'de yaklaşık 20 bin tip 1 Diyabetli çocuğun olduğunu kaydeden Vali Ayhan, "Yarısı 8 yaşın altında olan bu çocuklar, gece-gündüz parmaklarını delerek kan şekerlerini ölçmek, uygun dozda insülin almak zorundalar. Oysa sensör teknolojisiyle şeker düzeyi ölçülebiliyor. Ayrıca; Dünyada diyabetli çocukların sağlığı ile uğraşan birçok uzman, diyabetli çocukların uzun dönemli kan şekeri dengeleri ve komplikasyonların önlenmesi bakımından tanıdan sonraki ilk altı ayın önemli olduğunu ve mümkünse bütün çocuklarda tanıdan hemen sonraki günlerde sensör takılmasını öneriyorlar" diye konuştu.

'Bizim anlayışımız insanı merkeze alan anlayıştır. ' diyen Vali Ayhan, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanı eşrefi mahlükat olarak gören bir medeniyetin, bir inancın temsilcileriyiz. Dolayısıyla kim olursa olsun ona insan gözüyle bakma, öyle değerlendirme, el uzatma, imkan sağlama bizim en temel görevimizdir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed; 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' buyurmuştur. Bu muhteşem bir ölçüdür. Her vatandaşımızın sorununu kendi sorunumuz gibi görerek çözüm bulmak için bu makamlarda bulunuyoruz. Evlatlarımızın yaşam kalitelerini artırmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için hemen projemizi hayata geçirdik. Devletimizin bu tür problemleri çok kolay yoldan çözecek imkanları fazlasıyla var. İmzaladığımız bu protokolle ilimizdeki 157 çocuğumuza sensörlü ölçüm cihazlarını vereceğiz. Artık evlatlarımızın ellerine değil yüreklerine dokunacağız. Çocuklarımız, milletimizin en değerli varlığı, barışın, kardeşliğin ve sevginin temsilcileri, geleceğimiz, güvencemiz ve umudumuzdur. Sosyal Devlet olarak her zaman vatandaşımızın hizmetindeyiz. Bu çalışmada emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Evlatlarımıza sağlıklı mutlu uzun ömürler diliyorum. "

Konuşmaların ardından çocuklara dağıtılacak 'Sensörlü Glikoz Ölçüm Cihazı' protokolü Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Sağlık Müdürü F. Selçuk Moğulkoç tarafından imzalandı.

"Sesimizi Duyacağınızı Biliyorduk, Devletimiz Var Olsun. "

Protokol sonrası Tip 1 Diyabetli çocukların aileleri ise yaşadıkları zorluklardan bahsederek, "Sadece çocuklarımızın değil, aileler olarak bizlerin de yüreğine dokundunuz. Üzerimizden çok büyük bir yük aldınız. Devletimizin varlığını, sıcaklığını ve şefkatini hissettirdiğiniz için sizlere minnettarız. " diye konuştular.