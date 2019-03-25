Son Dakika Haberleri: Elio D'anna'dan Sürpriz Ankara Ziyareti

Elio D'anna'dan Sürpriz Ankara Ziyareti

52 dakika önce

Çok satanlar listesinde uzun süre yer alan "Dreamer ve Sen" kitabının yazarı ve The European School of Economics kurucusu Elio D'anna, İtalyan Büyükelçiliği'nde gerçekleşen sergi açılışına katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Elio D'anna'dan Sürpriz Ankara Ziyareti, System.String[]

Öğrencisi, Diş Hekimi Güzin Kırsaçlıoğlu'nun kliniği Dental Estetik Center'ı da ziyaretine dahil etti.

İtalyan yazar, girişimci, müzisyen ve yapımcı Elio D'anna geçtiğimiz günlerde Ankara'da katıldığı sergi açılışı öncesi kendi felsefesinden esinlenerek dizayn edilmiş bir kurum olan Dental Estetik Center'ı ziyaret etti. Klinik kurucusu Güzin Kırsaçlıoğlu ve klinik çalışanlarıyla keyifli vakit geçiren D'anna, burada yapılan işlerden ve ortamın enerjisinden çok etkilendiğini belirtti. Felsefesinin akıllara ve yüreklere bu denli kazınıp uygulamaya geçirilmesinden büyük mutluluk duyan D'anna, ileride buranın hikayesini de yazmak istediğini belirtti. Dental Estetik Center'da gerçekleşen sıcak sohbetin ardından Güzin Kırsaçlıoğlu, eşi Ogan Kırsaçlıoğlu ve Elio D'anna; İtalyan Büyükelçiliği'ndeki sergi açılışına katıldılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:49 Kaynak: Bültenler

Ankara, Güncel
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