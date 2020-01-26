"Elit" kuzular özenle büyütülüyor - ŞANLIURFA

Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da "elit" diye tabir edilen damızlık koyunlardan elde edilen üstün özellikli ivesi cinsi kuzular, veteriner hekimler kontrolünde özenle büyütülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yüksek süt verimi ve etinin lezzetiyle öne çıkan ve "Arap koyunu" olarak da adlandırılan ivesi cinsi koyunlar, Şanlıurfalı besicilerin ilk sıradaki tercihi oluyor.

Koyunlardaki süt verimliliğinin ve etinin lezzetinin artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinesinde "İvesi Koyununun Halk Elinde Islahı Projesi" yürütülüyor.

Bu kapsamda GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) bünyesindeki Tek Tek Araştırma İstasyonunda ivesi koyunlar ve kuzuları için araştırmalar yapılıyor.

Yaklaşık 200 koyunun bulunduğu tesiste yılın ilk kuzuları dünyaya gelmeye başladı. Şu ana kadar 160 kuzunun doğduğu tesiste, ilk 10 günlerini anneleriyle geçiren kuzular daha sonra annelerinden ayrılarak farklı bölmelerde veteriner hekimler gözetiminde özel bakımla büyütülüyor.

Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez belli saatlerde emmeleri için annelerinin yanına bırakılan kuzuların sürü içerisinde annelerini bulma çabası ve süt içme anları güzel görüntüler oluşturuyor.

Koyunlar da birbirlerine benzeyen aralarında ikizlerin de bulunduğu kuzularını bulup süt vermeye çalışıyor.

"Kısa sürede annelerini buluyorlar"

GAPTAEM Veteriner Hekimi Serkan Kapucuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanların süt verimi ve kuzu doğum ağırlıkları üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.

Koyun ve kuzuların 15 günde bir tartılarak kilosunun ölçüldüğünü belirten Kapucuk, elde edilen verileri ise sürekli önceki dönemlerle karşılaştırıp, beslenme teknikleri geliştirdiklerini ifade etti.

Hayvanların bakımını en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını anlatan Kapucuk, şöyle konuştu:

"Aralık ayı ile birlikte bu yılın ilk kuzuları doğmaya başladı ve doğumlar devam ediyor. Kuzuların çoğu yaklaşık 2 ay anne sütü ile beslenmekte. İvesi koyunlarımız burada doğal mera koşullarında yetiştiği için yavrular sabah anneleri meraya çıktığında ondan ayırıyoruz ve gün içinde onları kuzu büyütme yemiyle besliyoruz. Sabah kuzular annelerinden ayrıldığı için akşama kadar büyük bir özlem duyuyor. Akşam sürü istasyona geri döndüğünde kuzular annelerine koşarak kısa sürede kavuşuyor. Bu kadar kalabalık sürünün içinde kuzular ve anneleri birbirlerini bularak özlem gideriyor. Yavrular hemen annenin altına girerek sütü emiyorlar."