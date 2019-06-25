Son Dakika Haberleri: "Elit" sürülere koç katımı başladı
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"Elit" sürülere koç katımı başladı

2 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yetiştirilen ivesi cinsi koyun sürüsüne koç katımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yetiştirilen ivesi cinsi koyun sürüsüne koç katımı gerçekleştirildi.
Ceylanpınar Tarım İşletmesinde özenle yetiştirilen ivesi cinsi koyunların çoğalması ve soylarının korunması için her yıl haziran ayının sonunda yapılan koç katımı dolayısıyla tören düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan koç katımı, yaklaşık 2 ay sürecek.
İşletmenin Koyunculuk Şube Şefi Bora Sarıçam, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, işletmede 75 bin ivesi cinsi koyun ve kuzu bulunduğunu belirterek, kasım ayının sonunda yaklaşık 37 bin yavrunun daha dünyaya geleceğini söyledi.
TİGEM Ceylanpınar İşletmesinde dünyanın en büyük ivesi cinsi koyun sürüsünün bulunduğunu ifade eden Sarıçam, her yıl haziran ayında 35 bin koçun sürülere katıldığını anlattı.
Sarıçam, yüksek verime sahip ivesi cinsi koyunların elektronik olarak takip edildiğini aktararak, "İşletmemizde 35 bin ivesi cinsi koyun içerisinde 3 bin başlık elit sürümüz de mevcut. Elit sürünün amacı, ikizlik ve süt verimini artırmaktır. Önceki yıllarda ikizlik oranımız yüzde 18'di, geçtiğimiz yıl itibarıyla ikizlik oranımız yüzde 27 civarında gerçekleşti. Elit sürüdeki ikizliğimiz ise yüzde 35 civarındadır." diye konuştu.
Elit sürülere koç katımı başladı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:36 Kaynak: AA
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