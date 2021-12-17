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Elitaş: "AK Parti iktidarı, serbest piyasa ekonomisinden vazgeçmeyecek" - Son Dakika

Elitaş: "AK Parti iktidarı, serbest piyasa ekonomisinden vazgeçmeyecek"

17.12.2021 21:36

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılmasına ilişkin teknik çalışmayı bitirmek üzere olduklarını belirterek, "Arkadaşlarımız o teknik çalışmayı hazırladılar, muhtemelen biraz sonra son noktayı koyacaklar.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılmasına ilişkin teknik çalışmayı bitirmek üzere olduklarını belirterek, "Arkadaşlarımız o teknik çalışmayı hazırladılar, muhtemelen biraz sonra son noktayı koyacaklar. AK Parti Grubu olarak biz de bunu değerlendirip milletvekillerimizin imzasıyla kanun teklifini sunacağız." dedi.

Elitaş, TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı bütçesinin tümü üzerinde AK Parti Grubu adına söz aldı.

AK Parti iktidarı olarak 19 yıldır icraat yaptıklarını, üretim gerçekleştirdiklerini anlatan Elitaş, "Milletimizin refah seviyesini artırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Muhalefette olanlar da sürekli lafla peynir gemisini yürütmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

AK Parti'nin, 3 Kasım 2002'den bu yana birçok seçimde hükümet kuracak çoğunluğu elde ettiğini ve iktidarını kesintisiz sürdürdüğünü anımsatan Elitaş, "Her sandıkta vatandaşımızla ibralaştık. Vatandaşımızın bize olan güvenini olduğu gibi tespit ettik ve onların güvenlerini inşallah aynı şekilde 2023'ten itibaren de devam ettirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Elitaş, uluslararası taşımacılıkla deniz ticaretini en iyi noktaya getiren, ticaret hacminin artmasını sağlayan ve 26 olan havalimanı sayısını 56'ya çıkaran AK Parti iktidarı döneminde, dünyanın, Türkiye'ye yaklaştığını belirtti.

"Enflasyonla mücadele, küresel ekonominin en önemli gündemi"

Kovid-19 ile mücadele sürecinde ekonomiye ilişkin birtakım tedbirler alındığına işaret eden Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere pandemi sürecinde Türkiye ekonomisini idare edenler, vatandaşımızın bu sıkıntıdan minimum zararla, minimum refah kaybı yaşayarak çıkması için ellerinden gelen gayreti gösterdiler." dedi.

ABD ve Avrupa'da enflasyonun tarihi seviyelerde olduğunu, enerji fiyatlarının arttığını aktaran Elitaş, Türkiye'nin, vatandaşların bunu en az zararla atlatması için elinden gelen çabayı gösterdiğini söyledi.

Elitaş, salgın kaynaklı arz sıkıntısı ve fiyat artışlarının devam ettiğine dikkati çekerek, "Enflasyonla mücadele, küresel ekonominin en önemli gündemleri arasında. Gelişmiş ekonomilerde enflasyon tarihi seviyelerde, dünyada tedarik sorunu yaşanıyor, dolayısıyla bu, enflasyonu körüklüyor. Şu anda dünyada ham maddeye, emtiaya ulaşmakta, ulaştığınız emtiayı taşımakta büyük problem var." değerlendirmesini yaptı.

"Büyümeyi göz ardı etmeye çalışıyorlar"

Dünya ekonomilerinin 2020'de negatif büyüdüğü dönemde, Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 oranında büyüdüğünü kaydeden Elitaş, şöyle devam etti:

"Türkiye ekonomisinin 2022'de yüzde 3,3 büyüyeceği ifade edilirken 2023'te büyümenin yüzde 3,9 olması tahmin ediliyor. Eylül ara raporunda 2022 için yüzde 3,1 büyüme beklenmekteydi ancak OECD, 2022'nin yüzde 3,1'ini yüzde 3,3'e revize etti. Türkiye ekonomisindeki gelişmeyi onlar rakamlarla, çeşitli verilerle hesap ediyorlar ama maalesef burada muhalefet yapmak üzere kürsüye gelen değerli konuşmacılarımız bunu göz ardı etmeye çalışıyorlar. Serbest piyasa ekonomisini egemen kılan, iktidara geldiği günden bu yana buna inanan AK Parti iktidarı, serbest piyasa ekonomisinden vazgeçmeyecek."

"Dünyada enflasyon bir 'canavar' olma yolunda"

AK Parti'nin, 19 yıllık iktidarları döneminde takdire şayan işler yaptığını dile getiren Elitaş, "En büyük terazi milletin terazisidir, bundan sonra gelecek sandıkta da o terazi şaşmaz. Nasıl 19 yıldan bu yana gelen 13 sandıkta terazi şaşmadıysa doğru tarttıysa Haziran 2023'te yapılacak seçimde de Cumhur İttifakı'nın terazisi yine ağır basacak." dedi.

Elitaş, 1970-1980 dönemindeki siyasetçilerin enflasyonla mücadeleye ilişkin kullandığı, "Enflasyon canavarıyla mücadele edeceğiz." sözünü hatırlatarak, "O dönem iç dinamikler iyi yönetilemediği için enflasyon bir 'canavar' gibi gözükürken 19 yıllık iktidarımız döneminde hiç kimse enflasyonu 'canavar' olarak anmadı. Küresel ekonomide çarkların dönmesinde ortaya çıkan sıkıntı nedeniyle tüm dünyada enflasyon bir 'canavar' olma yolunda. İstikrarlı ve kararlı yürüyüşümüz, mali disiplini elden bırakmayan bütçe yapımızla inşallah enflasyonla mücadele konusunda da en iyi şekilde devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Arkadaşlarımız teknik çalışmayı hazırladılar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni asgari ücreti 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak açıkladığını anımsatan Elitaş, asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılmasına ilişkin yasal düzenlemeye değindi. Elitaş, "Bugün bu teknik çalışmayı inşallah bitiriyoruz. Arkadaşlarımız o teknik çalışmayı hazırladılar, muhtemelen biraz sonra son noktayı koyacaklar. AK Parti Grubu olarak biz de bunu değerlendirip milletvekillerimizin imzasıyla kanun teklifini sunacağız." bilgisini verdi.

Elitaş: AK Parti iktidarı, serbest piyasa ekonomisinden vazgeçmeyecek
Elitaş: AK Parti iktidarı, serbest piyasa ekonomisinden vazgeçmeyecek
Elitaş: AK Parti iktidarı, serbest piyasa ekonomisinden vazgeçmeyecek
Elitaş: AK Parti iktidarı, serbest piyasa ekonomisinden vazgeçmeyecek

Mustafa Elitaş, Enflasyon, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elitaş: 'AK Parti iktidarı, serbest piyasa ekonomisinden vazgeçmeyecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elitaş: "AK Parti iktidarı, serbest piyasa ekonomisinden vazgeçmeyecek" - Son Dakika
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