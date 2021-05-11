AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. (4)
"13 mayıs 2018 tarihinde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği imza listesinde sayın Babacan'ın kendi el yazısıyla yazdığı imza listesinde adı var"
"Uzun yıllar AK Parti'nin kendisine verdiği en üst görevlerde hizmet etmiş birisinin böyle bir şey içerisinde bulunması gerçekten çok üzücü"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Elitaş: '(Ali Babacan'ın ifadeleri) AK Parti'nin kendisine verdiği en üst görevlerde hizmet etmiş birisinin böyle bir şey içerisinde bulunması... - Son Dakika