Elitaş, Kayseri Şeker Fabrikası'nda incelemelerde bulundu

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Şeker Fabrikası'nda şeker pancarının fabrikaya girişinden şeker oluncaya kadar geçirdiği aşamaları inceledi.

Kayseri Şeker Fabrikası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Elitaş fabrikayı ziyaret etti.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Akay'dan bilgi alan Elitaş, Kayseri Şeker Fabrikası'nın en büyük ortağının Kayseri Pancar Kooperatifi olduğunu anımsattı.

Ar-Ge çalışmaları sonucu elde edilen yeni uygulamalarda çiftçiye büyük katkı sağlandığına dikkati çeken Elitaş, başarılı çalışmalarından dolayı Akay'ı tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Akay ise aynı zamanda Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkanı olarak görevini sürdüren Elitaş'ın her zaman pancar çiftçisinin yanında olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Şeker pancarının stratejik bir ürün olduğunu ifade eden Akay, şunları kaydetti:

"Orta Anadolu çiftçisi için şeker pancarı vazgeçilmez bir ürün. Onun için bu işin başarılı bir şekilde yönetilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Kayseri Şeker gücü nispetinde Türkiye'de bu işi en başarılı şekilde yapma iddiasında olan bir kuruluştur. İstiyoruz ki bütün şeker sektörü aynı şekilde performansını ortaya koysun ve ülkemizin şeker ihtiyacı karşılansın. Türkiye yurt dışından şeker ithal etmesin, bu nedenle konumuz sadece Kayseri Şeker Fabrikası değil aynı zamanda Türkiye'deki şeker fabrikalarıdır. Sektörün içerisinde bulunduğu sorunları da Sayın Elitaş ile paylaşma imkanı bulduk. Sektörde pancar fiyatlarının artmasının yanında maliyetlerde de önemli bir artış yaşanmıştır. Bu artışı karşılayacak bir satış politikası ortaya konulamadı. Satış fiyatı belirlenemedi. Şeker fiyatlarında artış olmadı. Bundan dolayı bütün şeker fabrikalarının sıkıntıda olduğunu görüyoruz. Ümit ediyoruz bu konuda yeni düzenlemeler yapılır."

Ziyaret esnasında, Kayseri Pancar Kooperatifi yönetim kurulu üyelerinden Hurşit Dede ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez ile Genel Müdür yardımcısı Kazım Duygulu da hazır bulundu.