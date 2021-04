Elite Wolrd, otizmli çocukları aileleriyle birlikte ağırladı - Son Dakika

Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında kentteki down sendromu ve otizmli çocukları aileleriyle birlikte ağırladı.

Elite World Van Hotelde düzenlenen kahvaltıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, down sendromu ve otizmli çocuklar ile aileleri katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, "Dünya Otizm Haftası" nedeniyle bir arada olmak istediklerini ifade ederek, günün anlam ve önemine değindi. Bilmez, "Sizlerin yalnız olmadığını, yanınızda olduğumuzu ve bu tarz durumların herkesin evinde, ailesinde olabileceğini hatırlatmak istiyorum. Yanı başımızda, akrabalarımızda, tanıdıklarımızda mutlaka bir özel çocuğumuz mevcut. Bizde de down sendromlu bir meleğimiz var. O nedenle bugün burada sizinle olmaktan büyük keyif alıyorum. Sizlere yabancı değilim. Sizlerin ne yaşadığını, ne düşündüğünü, dışarıda ne gördüğünüzün farkındayım. Görüyoruz, yaşıyoruz bizde. Bu bizim dünyaya karamsar bakmamızı gerektirmiyor. Bu bir mücadele. Hayatın kendisi de bir mücadele ve sağlıklı olan insanlar da bir mücadele içindedir. Mücadelenin şekli farklı belki. Fakat hepimiz hayata tutunabilmek için, dünyaya geliş amacımızı unutmadan bir mücadele içindeyiz. Yalnız değilsiniz, kimsesiz değilsiniz. Gönlümüzü karartmamamız gerektiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy ise sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde her türlü çalışmanın içerisinde yer aldıklarını ifade ederek, bu etkinliğin de onlardan biri olduğunu söyledi. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında down sendromu ve otizmli çocukları aileleriyle birlikte ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aksoy, "Bugün özel çocuklarımız ve aileleriyle bir araya geldik. Yıllardır engelli çocuklarımız ve aileleriyle farklı bir gönül bağı kurmaya, onlarla hayatı paylaşmaya çalışıyoruz. Hem otistik çocuklarımıza, hem de onların ailelerine umut olmaya çalıştık. Bundan büyük bir mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.

Elite World Van Hotel sayesinde farklı bir gün geçirdiklerini belirten otizmli çocukların aileleri, otel yetkililerine teşekkür ettiler. - VAN