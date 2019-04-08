Son Dakika Haberleri: Elite World'de 2019 Personel Balosu

Elite World'de 2019 Personel Balosu

47 dakika önce

Van'ın beş yıldızlı otellerinden Elite World Van Hotel, 2019 personel balosu düzenledi.

Elite World'de 2019 Personel Balosu, System.String[]
Van'ın beş yıldızlı otellerinden Elite World Van Hotel, 2019 personel balosu düzenledi.

Otelde düzenlenen baloda açılış konuşmasını yapan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, 2018 yılının başarılı bir şekilde geçtiğini belirterek, "Bu başarıdaki en büyük pay, siz değerli çalışma arkadaşlarımındır. Sizin verdiğiniz eşsiz servis olmadan hizmet sektöründe başarılı olmak mümkün değildir. Her geçen gün işletmemizi başarıya taşıyabilmek için birlikte hareket edip çalışmamız gerektiği bilincinde olmamız gerekiyor. İşimizi ileriye taşıyabilmek için yüzümüzden gülümseme eksilmemesi dileğiyle. Bu başarıda geçmişte ve bugün emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Geceye katılan Elite World Otelleri Genel Müdürü Ünsal Şınık ise, "Elite World ailesi olarak otel sayılarımızı her geçen gün arttırıyoruz. Sapanca'da açacağımız 500 odalı Elite World Sapanca otelleri ile sayımızı 8'e çıkarıp, çalışan personel sayımızı da bin 200'e çıkaracağız. Bu aşamadan sonra Türkiye'nin yerli en büyük zincirleri arasında yerimizi alacağız. Sizlerle birlikte bu önemli misyonu da başarı ile yerine getirme inancı içerisindeyim. Bu duygularla 2019 yılının hepinize sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim" ifadelerine yer verdi.

Yılın en başarılı personeline ödülünün verilmesi ile devam eden program, çekilişlerin yapılması ve canlı müzik eşliğinde halayların çekilmesi ile sona erdi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:33 Kaynak: İHA

Sapanca, Van, Güncel
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