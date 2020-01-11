Elite World gazetecileri unutmadı - Son Dakika
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Elite World gazetecileri unutmadı

6 saat önce

Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kapsamında kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarını ağırladı.

Elite World gazetecileri unutmadı, System.String[]

Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kapsamında kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarını ağırladı.


Elite World Van Hotel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Van'da ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Otelde düzenlenen kahvaltıda gazetecilerle bir araya gelen Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, Otel Satış Müdürü Salih Çiftçi, Banket Müdürü Duygu Bekiroğlu Şen ve Satın Alma Müdürü Necdet Karataş, basın mensuplarının gününü kutladı. Burada kısa bir konuşma yapan Elite Wolrd Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu ifade ederek, "Zorlu şartlar altında gece gündüz demeden, her yerde haber yapmak için emek veren basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. Toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerine bağlı, zaman gözetmeksizin çalışan siz basın mensuplarımızın emeği çok büyük. İlimizin kalkınması noktasında büyük katkılar sunuyorsunuz. Bu anlamda bizim için çok önemlisiniz. Bizler sizleri seviyoruz. Elite World Van Oteli olarak kapımız her zaman sizlere açıktır. Bu duygularla tekrar gününüzü kutlar, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.


Gazeteciler adına bir konuşma yapan Bölge Gazetesi İmtiyaz Sahibi Cafer Karakoç ise, gazetecileri unutmayıp her zaman yanında olan ve onları en güzel şekilde ağırlamalarından ötürü Elite World ailesine teşekkür etti. - VAN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:13 Kaynak: İHA
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