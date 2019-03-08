Elite World, Kadınlar Günü'nü Kutladı
1 saat önce
Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, mesai arkadaşlarının '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Elite World Van
Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, mesai arkadaşlarının '8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutladı. Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle tek tek birimleri gezerek kadın çalışanlarının gününü kutlayan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, kendilerine çiçek takdim etti. Burada konuşan Aksoy, "Yaşamın her anını yücelten, çoğaltan, ona mana katan sizlerin hakkını ödemek mümkün değil. Amacımız, varlığınızı asla bir günle sınırlandırmak değil. Ayaklarına cennet serilen kıymetlilerimiz, iyi ki varsınız. Bize ve yaşama dair katkılarınız için size minnettarız. Bu anlamda tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:59 Kaynak: İHA
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