Son Dakika Haberleri: Elite World, Kadınlar Günü'nü Kutladı

Elite World, Kadınlar Günü'nü Kutladı

1 saat önce

Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, mesai arkadaşlarının '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Elite World, Kadınlar Günü'nü Kutladı, System.String[]
Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, mesai arkadaşlarının '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tek tek birimleri gezerek kadın çalışanlarının gününü kutlayan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, kendilerine çiçek takdim etti. Burada konuşan Aksoy, "Yaşamın her anını yücelten, çoğaltan, ona mana katan sizlerin hakkını ödemek mümkün değil. Amacımız, varlığınızı asla bir günle sınırlandırmak değil. Ayaklarına cennet serilen kıymetlilerimiz, iyi ki varsınız. Bize ve yaşama dair katkılarınız için size minnettarız. Bu anlamda tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:59 Kaynak: İHA

Van, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti

Ukrayna'da 8 Mart" Yürüyüşü Saldırıya Uğradı Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:18:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elite World, Kadınlar Günü'nü Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]