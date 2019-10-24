Son Dakika Haberleri: Elite World, sağlık turizmine 650 milyon lira yatırdı
Son Dakika Ekonomi Elite World, sağlık turizmine 650 milyon lira yatırdı

Elite World, sağlık turizmine 650 milyon lira yatırdı

1 saat önce

Yerel zincir Elite World Hotels, Sapanca'da açtığı otelle sağlık turizmine girdi.

Elite World, sağlık turizmine 650 milyon lira yatırdı, System.String[]

Yerel zincir Elite World Hotels, Sapanca'da açtığı otelle sağlık turizmine girdi. Yaklaşık 8 bin metrekare wellness ve spa alanı ile iddialı olan otel, 650 milyon TL'lik yatırım ile hayata geçti.

Sapanca, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:59 
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