Elite World, sağlık turizmine 650 milyon lira yatırdı
1 saat önce
Yerel zincir Elite World Hotels, Sapanca'da açtığı otelle sağlık turizmine girdi.
Yerel zincir Elite World Hotels, Sapanca'da açtığı otelle sağlık turizmine girdi. Yaklaşık 8 bin metrekare wellness ve spa alanı ile iddialı olan otel, 650 milyon TL'lik yatırım ile hayata geçti.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:59
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