Son Dakika Haberleri: Elite World Sevgililer Günü'ne Hazır

Elite World Sevgililer Günü'ne Hazır

1 saat önce

Van'ın 5 yıldızlı otellerinden Elite World Van Hotel, Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı.

Elite World Sevgililer Günü'ne Hazır, System.String[]
Van'ın 5 yıldızlı otellerinden Elite World Van Hotel, Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı.

Neo klasik mimarinin saray mimarisiyle buluştuğu Elite World Van Hotel, '14 Şubat Sevgililer Günü' hazırlıklarını tamamladı. The Grill Restaurant ve Van Bar'da 'Sevgililer Günü'ne özel program hazırladıklarını belirten Elite World Van Hotel Banket Şefi Duygu Bekiroğlu Şen, "Elite World ailesi olarak tüm sevgililere güzel bir gece yaşatmak için hem The Grill Restauranda hem de Van Bar'da güzel program hazırladık. Muhteşem şehir manzarası ve eşsiz lezzetleriyle The Grill Restauranda Fasıl Grubu sahne alırken, Van Bar'da ise Sinan Suruç ve BlackWhite Orkestrası sevgililere unutulmaz bir gece yaşatacak" dedi.

Şen, sevgililerin rezervasyon ve detaylı bilgi için www.eliteworldvan.com internet sitesi ya da 0432 484 11 11 numaralı telefondan iletişime geçebileceğini söyledi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

Saray, 14 Şubat, Van, Sevgililer Günü, Güncel
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