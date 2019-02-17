Son Dakika Haberleri: Elite World Van Hotel'de 'Çikolata ve Pasta Worksfop'u

Elite World Van Hotel'de 'Çikolata ve Pasta Worksfop'u

1 saat önce

Van'da kurulduğu günden bu yana düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle misafirlerini buluşturan Elite World Van Hotel'de 'Çikolata ve Pasta Worksfop'u gerçekleşti.

Elite World Van Hotel'de 'Çikolata ve Pasta Worksfop'u, System.String[]
Van'da kurulduğu günden bu yana düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle misafirlerini buluşturan Elite World Van Hotel'de 'Çikolata ve Pasta Worksfop'u gerçekleşti.

Kalite ve konforu ile kentin dünya markası olan Elite World Van Hotel'de düzenlenen çikolata ve pasta eğitimine birçok meslek dalından kişiler katıldı. The Grill Restaurant'ta gerçekleşen 'Çikolata ve Pasta Atölyesi'nde; Aşçıbaşı Bayram Aslan tarafından katılımcılara çikolata eritme, soğutma, temperleme tekniklerinin yanı sıra kalıpta çikolatanın yapımı, süslemesi ile ilgili teorik ve pratik anlamda konularında bilgiler sunuldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, eğitime olan ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, "İkincisini düzenlediğimiz çikolata ve pasta eğitimimize olan ilgi bizleri haliyle sevindiriyor. Eğitimimize birçok meslek dalında hizmet veren kişiler katıldı. Güzel bir etkinlik olduğunu ve kursiyerlerimiz açısından da olumlu bilgilerin edindiği bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da bu tarz workshoplarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:58 Kaynak: İHA

Bayram Aslan, Van, Güncel
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