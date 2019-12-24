Elite World Van Hotel'de yılsonu etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elite World Van Hotel'de yılsonu etkinliği - Son Dakika

Elite World Van Hotel'de yılsonu etkinliği

6 saat önce

Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, personelin motivasyonunu yükseltmek amacıyla yılsonu etkinliği düzenledi.

Elite World Van Hotel'de yılsonu etkinliği, System.String[]

Van'ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, personelin motivasyonunu yükseltmek amacıyla yılsonu etkinliği düzenledi.


Otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, 2019 yılını yoğun bir şekilde geçirdiklerini ifade ederek, "Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte özveri ve takım ruhu içerisinde çalışarak bir yılı geride bıraktık. Ben bu anlamda bir yılı daha güzel ve verimli şekilde geçirdiğimizden dolayı gösterdikleri üstün performans ve gayretten ötürü tüm ekibime teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yılın da aynı başarı ve özverili geçeceğini ümit ediyor, bu vesileyle 2020 yılının ilimiz, bölgemiz, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.


Otel olarak personellerinin moral ve motivasyonu açısından her ay bu tür etkinlikleri düzenlediklerini de dile getiren Aksoy, "Amacımız personellerimizin moral ve motivasyona katkı sağlamak ve dolayısıyla gelen müşterilerimize hizmetin en iyisini sunmaktır. Bu anlamda bu tür etkinliklerimizi yıl içerisinde düzenli olarak yapıyoruz. Personellerimiz de bu moral ve motivasyonla gayretlerine gayret ekliyor, daha güzel hizmet sunmaya çalışıyor. Bu da hem bizleri mutlu ediyor hem de misafirlerimizin otelimizden ve dolayısıyla ilimizden memnun ayrılmasına vesile oluyor" diye konuştu.


Konuşmaların ardından doğum günü ve ayın personeli seçilenlere hediyelerinin takdim edildiği etkinlik, pasta kesimi ve ikramlarla sona erdi. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:06 Kaynak: İHA
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