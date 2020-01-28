Eliz Sakuçoğlu ve sevgilisi Semih Ergün'ün romantik anları - Son Dakika
Son Dakika Magazin Eliz Sakuçoğlu ve sevgilisi Semih Ergün'ün romantik anları - Son Dakika Magazin

Eliz Sakuçoğlu ve sevgilisi Semih Ergün'ün romantik anları

6 saat önce

Sakuçoğlu, beklediği 10 dakika boyunca sevgilisini sık sık telefonla aradı.

Eliz Sakuçoğlu ve sevgilisi Semih Ergün'ün romantik anları, System.String[]

Sakuçoğlu, beklediği 10 dakika boyunca sevgilisini sık sık telefonla aradı. Koşar adım araca binen Ergün, dudaklarından öperek Sakuçoğlu'ndan özür diledi. İkili, fotoğraflarını çeken muhabirlere "İyi yakaladınız, kolay gelsin" diyerek uzaklaştı.


Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:31 
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