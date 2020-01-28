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Eliz Sakuçoğlu ve sevgilisi Semih Ergün'ün romantik anları
6 saat önce
Sakuçoğlu, beklediği 10 dakika boyunca sevgilisini sık sık telefonla aradı.
Sakuçoğlu, beklediği 10 dakika boyunca sevgilisini sık sık telefonla aradı. Koşar adım araca binen Ergün, dudaklarından öperek Sakuçoğlu'ndan özür diledi. İkili, fotoğraflarını çeken muhabirlere "İyi yakaladınız, kolay gelsin" diyerek uzaklaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:31
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