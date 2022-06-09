Elizabeth 21'inci yüzyılın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Elizabeth 21'inci yüzyılın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu

09.06.2022 14:12
Elizabeth 21'inci yüzyılın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu

Kraliçe Elizabeth'in 21'inci yüzyılın en uzun tahtta kalan hükümdarı unvanı kesinleşti.

Kraliçe Elizabeth'in 21'inci yüzyılın en uzun tahtta kalan hükümdarı unvanı kesinleşti. Elizabeth, 70 yıl 127 gün tahtta oturan Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'i gün farkıyla geçti.Tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü geçtiğimiz hafta dört gün süren görkemli törenlerle kutlanan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 12 Haziran 2022 Pazar günü itibarıyla bu görevini tam 25 bin 696 gün boyunca aralıksız icra ediyor olacak. Böylece Kraliçe, Asya ülkesi Tayland'da 1946 yılından, hayatını kaybettiği 2016 yılına kadar aralıksız 70 yıl 127 gün kral olarak tahtta bulunan Bhumibol Adulyadej'i gün farkıyla geçerek 21'inci yüzyılın en uzun tahtta kalan hükümdarı unvanını da kesinleştirmiş olacak.

Sobhuza 83 yıl tahttaydı

Aslında Afrika ülkesi Svaziland'da (günümüzdeki adı Esvatini) tam 83 yıl boyunca tahtta oturan II. Sobhuza (1899-1982) en uzun görev yapan hükümdar olarak biliniyor. Ancak Sobhuza 22 yaşına dek büyükannesi tarafından temsil edilmiş ve iktidarı fiili olarak 1968'de, ülkesi İngiltere'den bağımsızlığını kazandıktan sonra devralmıştı.

1858'de Liechtenstein Prensi unvanını elde eden II. Johann Maria Franz Placidus (1840-1929) tam olarak 70 yıl, 3 ay (25 bin 658 gün) bu görevini sürdürdü. Tayland Kralı Bhumibol ise ondan 36 gün daha fazla tahtta oturdu.

Avusturya İmparatoru I. Franz Joseph (1830/48-1916) 68 yıl, Kraliçe Victoria (1819/37-1901) ise 63 yıl 6 ay hüküm sürdüler.

18. yüzyılda ise Karl Friedrich von Baden (1728-1811) ise Baden bölgesine toplam 73 yıl hükmetti.

İngiltere hükümdarı III. George (1738-1820) 60, Fransa Kralı IV. Louis (1710-1774) ise 59 yıl krallık yaptı.

Osmanlı Hanedanı'nda ise en uzun süre tahtta kalan isim 46 yıllık iktidarı (1520-1566) ile Kanuni Sultan Süleyman olmuştu.

KNA/ TY,ET

YORUMLAR
500
İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında rekor İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında rekor Araştırma: Kabus görmek Parkinson başlangıcının işareti olabilir Araştırma: Kabus görmek Parkinson başlangıcının işareti olabilir
Kaynak: Deutsche Welle

Kraliçe Elizabeth, Tayland Kralı, Tayland, England, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Elizabeth 21'inci yüzyılın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
14:29 İbrahim Selim ile Bu Gece programı, FOX TV'ye taşındı! İlk konuk Serenay olacak
14:28 Avrupa'da gündem Serdar Dursun! Başarılı performansıyla adından söz ettiren Serdar'ın tek rakibi Haaland
14:21 Hindistan'da bir çocuk oyun oynamasına izin vermeyen annesini tabancayla öldürdü! Cesedi 3 gün saklayan çocuk cezaevine gönderildi
14:17 Küçük çocuğa yapışan keneyi elleriyle çıkardılar, 5 gün sonra hastaneye zor yetiştiler!
14:03 TSK'nın en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'den nefes kesen görüntüler
14:00 Bankaya olan borcunu ödemeyen Kaya Çilingiroğlu'na haciz şoku! 2 saati haczedildi
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
13:16 TÜİK önünde arbede çıktı! Enflasyon rakamlarını protesto etmek için toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu temsilcilerine polisten müdahale geldi
12:53 Müslüman olduğunu açıklayan Arsenal'ın yıldız futbolcusu, ismini Yakubu olarak değiştirdi
12:44 Evlerinin balkonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kadın tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 14:35:51. #1.13#
SON DAKİKA: Elizabeth 21'inci yüzyılın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement