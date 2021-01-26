Elizabeth Hurley'in üstsüz pozuna sert eleştiri: Sen önce üstüne bir şey giy - Son Dakika

Elizabeth Hurley'in üstsüz pozuna sert eleştiri: Sen önce üstüne bir şey giy

26.01.2021 17:11
Elizabeth Hurley'in üstsüz pozuna sert eleştiri: Sen önce üstüne bir şey giy, System.String[]

55 yaşındaki Piers Morgan, sunuculuğunu Susanna Reid ile birlikte üstlendiği Good Morning Britain adlı programd Hurley'in bu pozunu yerden yere vurdu.

55 yaşındaki Piers Morgan, sunuculuğunu Susanna Reid ile birlikte üstlendiği Good Morning Britain adlı programd Hurley'in bu pozunu yerden yere vurdu. Morgan, Hurley'in görüntüsünün "tüyler ürpertici" olduğunu ileri sürdü. Morgan'ın programı birlikte sunduğu 50 yaşındaki Reid, her ne kadar Hurley'in gayet güzel göründüğünü belirtse de Piers Morgan bunun tam tersini savundu. Ünlü sunucu fotoğrafların uygunsuz olduğunu belirterek Hurley'in üstüne bir şeyler giymesini önerdi.Model, tasarımcı ve oyuncu Elizabeth Hurley, kar altında çektirip sosyal medyada paylaştığı üstsüz pozuyla yine gündemin ilk sıralarına yerleşti. 'NASIL DAYANABİLİRDİM?' Yoğun kar yağışının yaşandığı İngiltere'de evinin bahçesinde üstünde bir hırka ve bikini altıya çektirdiği pozunu Instagram sayfasında "Nasıl dayanabilirdim?" mesajıyla birlikte paylaştı Hurley. 54 yaşındaki yıldızın bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı ama aynı zamanda eleştirilere de konu oldu. Hurley'in bu pozunu, 18 yaşındaki oğlu Damian'a çektirdiği ortaya çıktı. Bu durum da bazı kişiler tarafından "insan çocuğuna böyle yapmaz" şeklinde eleştirilere neden oldu.KENDİSİ AÇIKLADI

Oğlunun fotoğrafçılık konusunda da yetenekli olduğunu belirten Elizabeth Hurley, sosyal medyada paylaştığı bikinili pozlarını da Damian'ın çektiğini itiraf etmişti. Hurley oğluna bu tür pozlar verdiği için eleştirilmişti. Hurley, bundan üç yıl önce 15 yaşında olan oılu Damian'a cüretkar pozlarını çektirdiğini itiraf etmişti. 'KİM BİLİR NASIL UTANDI'

Bazı kişiler yetişme çağındaki bir çocuğun, söz konusu kişi annesi de olsa bu tür pozlar çekmesine karşı çıktı. Bu kişiler "Çocuk kim bilir nasıl da utandı o pozları çekerken" yorumunu yaptı. Elizabeth Hurlyey'in, kısa bir süre önce hayatına son veren iş insanı Steve Bing ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlunun da önceki yıllarda annesinin bu tür paylaşımlarına tepki gösterdiği ve okulda arkadaşlarının alaylarına maruz kalmaktan yakındığı da basına yansımıştı.KARANTİNA GÜNLERİNİ BÖYLE GEÇİRİYOR

ünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi neredeyse bir yıldır zorunlu bir karantina süreci sürdürüyor. Bunlardan biri de oyuncu, tasarımcı ve model Elizabeth Hurley.55 yaşındaki bir çocuk annesi Hurley, Herefordshire'daki 6 milyon sterlin değerindeki malikanesinden neredeyse hiç dışarı çıkmadan yaşıyor. Hurley'e oğlu Damian ve annesi Angela Mary eşlik ediyor. Hurley, sık sık sosyal medya hesabı üzerinden de karantina günlerini evinde nasıl geçirdiğini belgeliyor. Elizabeth Hurley, zaman zaman tasarladığı bikinileri giyip malikanesinin bahçesinde poz veriyor, bazen önemli günleri kutlamak için evinde bile olsa giyinip makyaj yapıp poz veriyor. Bir bakalım, Elizabeth Hurley, milyon sterlinlik malikanesinde günlerini nasıl geçiriyor. İşte kendi paylaşımlarıyla Elizabeth Hurley'in karantina günleri.İLK KARANTİNA PAYLAŞIMI

Elizabeth Hurley, ilk karantina paylaşımını 13 Mart 2020'de yaptı. Siyah ve derin göğüs dekoltesi olan bir elbise giyen Hurley "İçeride kalabilecekken dışarı çıkmak neden" diye yazdı. Sonra da 15 yıl önce satın alınan bir elbiseyi giymek mümkünken, neden yeni bir elbise satın almak gerektiğini sordu.TEŞEKKÜR POZU

Hurley, bu ilk paylaşımdan sonra 28 Mart'ta yine iddialı bir pozunu paylaştı. Yıldız, bu paylaşımıyla koronavirüs pandemisi sırasında cansiperane bir şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.EVDE FİLM ÇEKTİ

Hurley, 8 Nisan'da iddialı kostümü ve makyajıyla bir başka paylaşım yaptı. Bu kez evde canları sıkıldığı için kendileri evde bir polisiye film çektiklerini ifade etti.HAVALAR ISINDI

Kış bitip havalar ısınmaya başladıkça Hurley de mevsime uygun paylaşımlar yapmaya başladı. 24 Nisan'da, evini arka plana alıp, göletin yanında bu pozu verdi. Üstündeki bikini de kendi tasarımıydı.KÖPÜKLÜ POZ

Hurley, 10 Haziran'daki doğum gününü bu pozla kutladı. Köpüklü suyla dolu küvette çekilen bu pozunu "Mutlu yıllar bana" mesajıyla paylaştı.EVDE GEÇEN 14 HAFTA

Hurley, Haziran 22'de de 14 haftadır karantinada olduğunu belirterek bu pozu paylaştı. Bu sıralarda İngiltere'de aslında kısıtlamalar yavaşça gevşemeye başlamıştı.İŞE DÖNÜŞ

Hurley, 23 Ağustos'ta işe geri döndüğünü belirten bir mesajla birlikte bu paylaşımı yaptı. Film çekimine hazırlanan Hurley, senaryo okurken çekilen bu pozuyla takipçilerine hayatın normale dönmeye başladığını ifade etti.KUTLAMA POZU

Elizabeth Hurley, 25 Aralık'ta Noel kutlamak için photozhop'lanmış bu pozunu takipçileriyle paylaştı. Bu poza çok sayıda beğeni geldi.EVDE PARTİ

Ünlü yıldız, 28 Aralık'da da ailesiyle yaptığı kutlama için özenle giyindi, saçını ve makyajısın yaptı ve sonra da bu pozu verdi.MARMELAT YAPTI

Elizabeth Hurley, karantina sürecinde çılgın bir ev kadınına dönüştüğünü de duyurdu. 47 kavanoz marmelat yaptığını, bu pozla duyurdu.HALA EVDEYİZ

Hurley, ülkesinde hastalığın zor kontrol edilebilir hale gelmesiyle birlikte karantina sürecini de sıkılaştırdı. 20 Ocak'taki son paylaşımı da bu oldu. Hurley, hala evde olduklarını belirtti bu paylaşımında da.ALTI MİLYON STERLİN DEĞERİNDE

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley, bir zamanlar birçok orta halli insanın yaşadığı mütevazı bir evde oturuyordu. Genç yaşında Hugh Grant ile yaşadığı ilişki sayesinde bir anda dünyanın dikkatini çekti, hem oyuncu hem de model olarak kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Şimdi ise tam 6 milyon sterlin değerinde bir malikanede yaşıyor.KENDİNE AİT BİR GÖL

Hurley, oğlu Damien ile birlikte oturduğu bu malikanede çektiği pozlarını da zaman zaman sosyal medyadan paylaşıyor. 13 yatak odası, beş banyosu olan malikanenin geniş arazisi içinde bir de misafirlerin kalabileceği büyük bir ev yer alıyor.Elizabeth Hurley'in sahip olduğu malikanenin arazisi içinde bir de kendisine ve oğluna ait bir göl bulunuyor.GÜZEL HAVADA MANGAL KEYFİ

Elizabeth Hurley'in aynı zamanda Londra'nın batısında da bir dairesi bulunuyor. Ancak ünlü yıldız Herefordshire'daki bu evinde kır hayatının da tadını çıkarıyor. Zaman zaman bahçesiyle ilgileniyor, zaman zaman o geniş bahçenin bir köşesindeki açık mutfağında mangal yapıyor.

Elizabeth Hurley'in üstsüz pozuna sert eleştiri: Sen önce üstüne bir şey giy

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Elizabeth Hurley'in üstsüz pozuna sert eleştiri: Sen önce üstüne bir şey giy - Son Dakika Magazin


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