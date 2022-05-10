"Elizabeth Line" 24 Mayıs'ta kullanıma açılıyor - Son Dakika
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"Elizabeth Line" 24 Mayıs'ta kullanıma açılıyor

10.05.2022 20:16

Elizabeth Line'nın Tottenham Court Road durağının girişinden görüntüler Elizabeth Line'nın Bond Street durağından inşaatından görüntüler LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da inşaatı yaklaşık 10 yıl süren ve yapımı için 18.

Elizabeth Line'nın Tottenham Court Road durağının girişinden görüntüler

Elizabeth Line'nın Bond Street durağından inşaatından görüntüler LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da inşaatı yaklaşık 10 yıl süren ve yapımı için 18.8 milyar İngiliz Sterlini harcanan yeni metro hattı "Elizabeth Line" 24 Mayıs'ta kullanıma açılacak.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ismi verilen 42 km uzunluğundaki yeni metro hattının açılışı 4 yıl gecikmişti.

Elizabeth Line 24 Mayıs'ta kullanıma açılıyor
Elizabeth Line 24 Mayıs'ta kullanıma açılıyor
Elizabeth Line 24 Mayıs'ta kullanıma açılıyor
Elizabeth Line 24 Mayıs'ta kullanıma açılıyor

YORUMLAR
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı - Hazırlıklar sürüyor İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı - Hazırlıklar sürüyor İngiltere Parlamentosunda yeni yasama dönemine doğru İngiltere Parlamentosunda yeni yasama dönemine doğru

Tottenham, England, Londra, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Elizabeth Line' 24 Mayıs'ta kullanıma açılıyor - Son Dakika


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