Eljero Elia'dan flaş Wiel açıklaması: 'Fenerbahçe'ye neden gittiiğini anlamadım' - Son Dakika

Eljero Elia'dan flaş Wiel açıklaması: 'Fenerbahçe'ye neden gittiiğini anlamadım'

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak adına mücadelesini sürdüren Başakşehir'in Hollandalı oyuncusu Eljero Elia, eski takım arkadaşı Gregory van der Wiel hakkında ülkesi basınına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak adına mücadelesini sürdüren Başakşehir'in Hollandalı oyuncusu Eljero Elia, eski takım arkadaşı Gregory van der Wiel hakkında ülkesi basınına açıklamalarda bulundu. Van der Wiel; PSG, Ajax, Cagliari, Toronto ve Fenerbahçe formaları giydiği kariyerini 2019'da sonlandırırken Elia, bu durumu anlamakta zorluk çektiğini belirtti.

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VoetbalPremiur'a konuşan Elia, van der Wiel'in bazı yanlış seçimler yaptığını belirterek Fenerbahçe'ye transferini işaret etti: "Çok iyi bir kariyer geçirdi ama daha uzun süreli olabilirdi. Ajax ve PSG gibi en iyi kulüplerde oynadı. Bundan sonra ise kendisi için iyi sonuç vermeyen bazı seçimler yaptı"


2016'da van der Wiel'in Fenerbahçe'ye transferini hata olarak nitelendiren Elia, "Bu seçimini anlayamıyorum. Kariyerinizin başlarında PSG'ye gitmişken sonra Fenerbahçe'ye gitmek... PSG'den Avrupa'nın istikrarlı bir üst düzey kulübüne kolayca gidebilirsiniz. Neden Türkiye'ye gidersiniz? Bence Gregory, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamaya devam edebilirdi" ifadelerini kullandı.


Aralarında çok yakın bir ilişki olduğunu belirten Elia, "Hollanda Milli Takımında sürekli birlikteydik. Milli takım dışında da çok yakındık. Birlikte bir şirket kurduk" dedi.(Fanatik)

Gregory van der Wiel, Eljero Elia, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 21:29 

Son Dakika Spor Eljero Elia'dan flaş Wiel açıklaması: 'Fenerbahçe'ye neden gittiiğini anlamadım' - Son Dakika Spor
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