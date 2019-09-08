Son Dakika Haberleri: Eljif Elmas hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Spor Haber

Eljif Elmas hastaneye kaldırıldı

16 dakika önce

Bu yaz transfer döneminde 16 milyon euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'den Napoli'ye transer olan Eljif Elmas'a nazar değdi.

Eljif Elmas hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Bu yaz transfer döneminde 16 milyon euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'den Napoli'ye transer olan Eljif Elmas'a nazar değdi.


Makedonya Milli takımının kadrosunda yer alan genç futbolcu, bugün idman sırasında takım arkadaşıyla girdiği bir pozisyonda sağ bacağına sert bir darbe aldı. Acilen hastaneye kaldırılan Elmas'ın ayağının kırılmış olabileceği, kesin sonucun yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı ifade edildi.


İtalya Serie A'da Napoli formasıyla 2 maçta görev alan Eljif Elmas, toplamda ise 34 dakika sahada kaldı.

Değerli Taş, Fenerbahçe, Makedonya, Napoli, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Şike'de kumpas" davasında FETÖ'cü polis, Ali Koç'u tehdit etti
Fenerbahçe'nin Romanya-İspanya maçında takip ettiği isim: George Puscas İdmanda sakatlanan Eljif Elmas, apar topar hastaneye kaldırıldı! A Milli Takım'da Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 18:16:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eljif Elmas hastaneye kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]