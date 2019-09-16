Son Dakika Haberleri: Eljif Elmas için Modric benzetmesi!
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Eljif Elmas için Modric benzetmesi!

1 saat önce

İlk 11 çıktığı maçın 76. dakikasında yerini Lorenzo Insigne'ye bırakan Eljif Elmas, Allan'ın dinlendirildiği maçta oldukça başarılı bir görüntü sergilediİki gol şansından sonuç alamasa da Eljif, girdiği 8 ikili mücadelenin 5'inde kazanan taraf olarak çıkarken koşu ve depar hızı ortalamalarında...

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İlk 11 çıktığı maçın 76. dakikasında yerini Lorenzo Insigne'ye bırakan Eljif Elmas, Allan'ın dinlendirildiği maçta oldukça başarılı bir görüntü sergiledi


İki gol şansından sonuç alamasa da Eljif, girdiği 8 ikili mücadelenin 5'inde kazanan taraf olarak çıkarken koşu ve depar hızı ortalamalarında ise takımında üçüncü, maçta dördüncü sırayı aldı.


Performansı basında da geniş yer bulurken Gazzetta dello Sport, "Etkili ayaklara ve Gattuso'dan gelen karaktere sahip Makedon Elmas'ın kusursuz başlangıcının altını çizmeliyiz. 19 yaşında ve çok fazla gelişim gösterebilir ama zaten şu an rekabetçi durumda ve oldukça iyi bir kişiliğe sahip. Güzel bir transfer" ifadelerini kullandı.


İşte Eljif için basında kullanılan diğer ifadeler:


Corriere dello Sport - "Küçük Modric, zerafeti ile oyuna hakim oluyor. Bir star gibi dans ederken hemen bir canavara dönüşebiliyor. Sabit bir rolü yok çünkü hepsini yapabiliyor"


Il Mattino - "Allan'ın yerine oynadı ve Brezilyalı'yı aratmadı. Bir çılgın gibi koşuyor ve sahanın her alanına etki ediyor. Zarif ayaklara sahip"


Eljif Elmas da maçtan sonra Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Taraftarımızın önündeki ilk maçımızdan ve galibiyetten dolayı çok mutluyum" dedi.

Lorenzo Insigne, Luka Modric, Değerli Taş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:25 
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