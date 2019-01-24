Eljif Elmas'ın 2 Maçlık Cezası 1'e İndirildi
40 dakika önce
İSTANBUL / DHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi.
İSTANBUL/ DHA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi.
Kurulun aldığı karar şöyle;
"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas ile ilgili PFDK'nın 22.01.2019 tarihli E. 2018-2019/547 K.2018-2019/652 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:49 Kaynak: DHA
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