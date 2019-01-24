Son Dakika Haberleri: Eljif Elmas'ın 2 Maçlık Cezası 1'e İndirildi

Eljif Elmas'ın 2 Maçlık Cezası 1'e İndirildi

40 dakika önce

İSTANBUL / DHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi.

Eljif Elmas'ın 2 Maçlık Cezası 1'e İndirildi, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi.

Kurulun aldığı karar şöyle;

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas ile ilgili PFDK'nın 22.01.2019 tarihli E. 2018-2019/547 K.2018-2019/652 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:49 Kaynak: DHA

Spor
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