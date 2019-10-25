Son Dakika Haberleri: Eljif Elmas'ın ardından Vedat Muriqi bombası! Söz aldı...
Son Dakika Spor Eljif Elmas'ın ardından Vedat Muriqi bombası! Söz aldı...

Eljif Elmas'ın ardından Vedat Muriqi bombası! Söz aldı...

1 saat önce

Avrupa ve Dünya futbolunda her geçen gün ismi daha fazla anılan isimlerden birisi olan Vedat Muric için ilk somut adımı Napoli attı.

Eljif Elmas'ın ardından Vedat Muriqi bombası! Söz aldı..., System.String[]

Avrupa ve Dünya futbolunda her geçen gün ismi daha fazla anılan isimlerden birisi olan Vedat Muric için ilk somut adımı Napoli attı.


TEKRAR GÖRÜŞECEKLER


Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Vedat Muric için Damien Comolli ile bir araya geldi. Vedat'ın durumu ve şartları hakkında bilgi edinen Giuntoli yeniden görüşmek için Comolli'den söz aldı.


RAKAM ÖNEMLİ


F. Bahçe'nin Vedat'ı satmayı planlamadığı ancak 25-30 milyon Euro civarında bir rakam teklif gelirse durumun yeniden ele alınacağı ifade edildi.

Avrupa, Napoli, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:24 
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