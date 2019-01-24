Son Dakika Haberleri: Eljif Elmas'ın Cezası 1 Maça Düşürüldü

Eljif Elmas'ın Cezası 1 Maça Düşürüldü

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın 2 maç men cezasını 1 müsabakaya düşürdü.

Eljif Elmas'ın Cezası 1 Maça Düşürüldü, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın 2 maç men cezasını 1 müsabakaya düşürdü.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 2 maç men cezası alan Makedon futbolcunun cezasında indirime gitti.

Bir maçlık cezasını Spor Toto Süper Lig'deki Bursaspor karşılaşmasında çeken Eljif Elmas, bu akşam Ümraniyespor'la oynanacak rövanş müsabakasında forma giyebilecek.

Öte yandan Tahkim Kurulu, Kasımpaşa'nın Senegalli santrforu Mbaye Diagne'nin 4 maç ve 13 bin liralık cezasını ise onadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:25 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Eljif Elmas, Spor
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