Eljif Elmas'ın Cezası 1 Maça İndirildi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, kırmızı karttan 2 maç ceza alan Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın cezasını 1 müsabakaya indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, kırmızı karttan 2 maç ceza alan Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın cezasını 1 müsabakaya indirdi.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden TFF Tahkim Kurulu'nun 24 Ocak 2019 günlü (4) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar şöyle:



"Kasımpaşa Spor A.Ş.'nin, futbolcusu Diagne Mbaye ile ilgili PFDK'nın 22.01.2019 tarihli E. 2018-2019/549 K.2018-2019/654 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kasımpaşa Spor A.Ş.'nin, futbolcusu Diagne Mbaye'nin rakip takım futbolcusuna tükürmesi nedeniyle FDT'nin 41/2. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oy birliği ile, erteleme talebinin reddine oy birliği ile,



Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas ile ilgili PFDK'nın 22.01.2019 tarihli E. 2018-2019/547 K.2018-2019/652 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararın düzeltilerek onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."



(İHA)

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Tahkim Kurulu, Eljif Elmas'ın Cezasını 1 Maça İndirdi